Herinrichting kruispunt moet sluipverkeer aan bedrijvenzone Gosset tegengaan: “Voorrang wordt omgedraaid”

Het Agentschap Wegen en Verkeer past in samenspraak met de gemeente Dilbeek het kruispunt aan de afrit 21 in Groot-Bijgaarden aan. Het wordt overzichtelijker gemaakt en de voorrangregels worden er omgedraaid. “Daardoor ontmoedigen we het sluipverkeer dat vanaf de E40 richting de Ring rond Brussel wil en ontsluiten we de bedrijvenzone beter”, zegt Carla Cox van het Agentschap Wegen en Verkeer.