Ook morgen hinder bij De Lijn, TreinTramBus ontstemd: “Reizigers zijn geen chantagemiddel”

Door een spontane staking van de chauffeurs van de stelplaatsen in de Vlaamse Rand is er sinds vanochtend zware hinder voor het busverkeer in de regio’s Brussel, Halle, Ninove, Asse, Dendermonde, Vilvoorde en Grimbergen. De buschauffeurs maken zich grote zorgen over een nieuwe dienstregeling die de directie begin volgend jaar wil invoeren. De Lijn wil ritten schrappen, onder meer omdat er te weinig chauffeurs en bussen zijn. De vervoersmaatschappij deed enkele toegevingen, maar volgens de vakbonden gaan die niet ver genoeg.

TreinTramBus vindt de staking onaanvaardbaar. “Mensen geraken niet op hun werk en zelfs schoolbussen rijden niet, waardoor heel wat kinderen te laat of niet op school aankomen. Reizigers betalen een abonnement of een ticket om voor hun verplaatsingen op de bus te kunnen rekenen. Niet om ongewild als pasmunt in mislukte onderhandelingen opgevoerd te worden”, zegt Peter Meukens, voorzitter van treizigersvereniging TreinTramBus. “We begrijpen dat het personeel naar andere actiemiddelen grijpt als overleg echt uitgeput is. Maar reizigers daarbij als chantagemiddel gebruiken kan voor ons niet door de beugel.”

TreinTramBus erkent het recht op staken, maar zegt dat dat aan regels is gebonden. “Ook vakbonden en personeel moeten die respecteren. Een stakingsaanzegging moet minstens acht dagen op voorhand ingediend worden, zodat De Lijn in staat is om een minimale dienstverlening te organiseren en de reizigers tijdig te waarschuwen en te informeren”, zegt Meukens. Alleen ritten die worden uitgevoerd door onderaannemers van De Lijn, rijden ook effectief.

De vervoersmaatschappij raadt aan om in de betrokken regio's te plannen via de routeplanner op de website of de app. "Ritten die niet gereden worden, verschijnen niet in de routeplanner. Op de halte- en lijnpagina's staan de ritten die niet rijden aangeduid met 'rijdt niet'", aldus De Lijn.