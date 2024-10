63 kilometer aan Grimbergense trage wegen in kaart gebracht

Trage wegen zijn ouder dan de straatstenen, de meesten dateren al van lang voor de Atlas der Buurtwegen (1841). Toch mogen ze nog meer bekendheid krijgen, vindt het Grimbergens gemeentebestuur. Daarom lanceert de gemeente Grimbergen, samen met Trage Wegen vzw, een handige kaart.

Schepen van leefmilieu, Chantal Lauwers (Vernieuwing), benadrukt het belang van het tragewegennetwerk. "Trage wegen bieden veilige of rustige doorgangen, geven toegang tot natuurgebieden en nog veel meer."

Het gemeentebestuur wil het netwerk te herstellen en te versterken. "Omwille van de juridische complexiteit van dit dossier en de talrijk opgelegde verplichtingen in het nieuwe gemeentewegendecreet deed de gemeente beroep op een consulent van Haviland”, verduidelijkt de schepen van leefmilieu.

De kaart wordt gevierd op de Dag van de Trage Weg. "Op 20 oktober zetten we de trage wegen in Grimbergen extra in de kijker met een wandeling van 6,6 km. We sluiten af met een drankje”, aldus Lauwers. Inschrijven voor de wandeling op 20 oktober kan via www.grimbergen.be/tragewegen.