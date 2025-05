Dief gaat aan de haal met gepersonaliseerde nummerplaat Bell Tours uit Sint-Pieters-Leeuw

Vandalen hebben een gepersonaliseerde nummerplaat van busbedrijf Bell Tours uit Sint-Pieters-Leeuw gestolen. Dat gebeurde voor de wedstrijd van RSC Anderlecht tegen Club Brugge in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Terwijl de bus in de Nieuwpoortlaan vaststond in het verkeer, rukte een man de nummerplaat los en ging hij ermee vandoor.