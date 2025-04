Dronken bestuurder ramt veranda en pleegt vluchtmisdrijf maar laat nummerplaat achter

Het ongeval deed zich voor rond 3u45 uur in de Poelkstraat in Roosdaal. “Een bestuurder is met zijn bestelwagen door een afsluiting in een tuin gereden en is vervolgens tegen een veranda gebotst”, zegt woordvoerder Wouter Jeanfils van de Brandweerzone Vlaams-Brabant West. “Er was redelijk wat schade maar niemand is gewond geraakt. We hebben de veranda moeten stutten. Het huis zelf werd niet geraakt.”

Ter plaatse troffen agenten een nummerplaat aan die van het vluchtvoertuig afkomstig was. Op basis daarvan konden we snel achterhalen waar de vermoedelijke bestuurder woonde", zegt Steven De Ridder van de politiezone TARL. "Een tweede politieploeg werd onmiddellijk in de richting van het adres gestuurd. Ze konden de man onderscheppen nog voor hij zijn woning binnen was. Er werd vastgesteld dat hij stevig onder invloed van alcohol reed. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken.”

De bestuurder zou op zijn vluchtweg nog een aanrijding gehad hebben, mogelijk tegen straatmeubilair, maar daarover is nog geen volledige duidelijkheid. “We wachten op bijkomende meldingen van eventuele schade aan gemeentelijke eigendommen. Dat soort zaken worden meestal later aangegeven.”

De brandweer meldde eveneens een aanzienlijk oliespoor op de weg dat de politie ook zonder achtergelaten nummerplaat naar de woonst van de bestuurder zou geleid hebben. Het spoor werd intussen met een tankwagen opgeruimd.