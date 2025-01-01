Gemiddeld 30 niet-geautoriseerde drones per dag in zone Brussels Airport

SkeyDrone, een dochter van luchtverkeersleider Skeyes, spot elke dag gemiddeld dertig drones in de zone rond Brussels Airport die geen toestemming hebben gevraagd. "De meeste drones die we met ons volledig geautomatiseerde systeem opmerken, zijn recreatieve drones van mensen die geen vluchtplan hebben aangevraagd", zegt Skeyes-CEO Johan Decuyper aan Belga. "We kunnen dan de politie informeren over de locatie van de drone en de piloot. Maar heel weinig drones vormen een reëel veiligheidsrisico."

Skeyes, dat ook het aantal vergunningsaanvragen, bijhoudt ziet een stijging van het aantal aanvragen. Ten opzichte van twee jaar geleden krijgt de luchverkeersleider veertig procent meer aanvragen om een drone boven gevoelige gebieden zoals luchthavens en militaire gebieden op te laten.