Gemiddeld 30 niet-geautoriseerde drones per dag in zone Brussels Airport

De drones die het Deense, Noorse en Britse luchtverkeer de voorbije dagen hebben verstoord, doen ook bij ons vragen rijzen over dronegebruik in de buurt van luchthavens. Dagelijks zweven zo'n dertig niet-geautoriseerde drones in de zone rond Brussels Airport in Zaventem.

SkeyDrone, een dochter van luchtverkeersleider Skeyes, spot elke dag gemiddeld dertig drones in de zone rond Brussels Airport die geen toestemming hebben gevraagd. "De meeste drones die we met ons volledig geautomatiseerde systeem opmerken, zijn recreatieve drones van mensen die geen vluchtplan hebben aangevraagd", zegt Skeyes-CEO Johan Decuyper aan Belga. "We kunnen dan de politie informeren over de locatie van de drone en de piloot. Maar heel weinig drones vormen een reëel veiligheidsrisico."

Skeyes, dat ook het aantal vergunningsaanvragen, bijhoudt ziet een stijging van het aantal aanvragen. Ten opzichte van twee jaar geleden krijgt de luchverkeersleider veertig procent meer aanvragen om een drone boven gevoelige gebieden zoals luchthavens en militaire gebieden op te laten.

Meest bekeken

Sport

Topsportschool Volleybal in Vilvoorde is kweekvijver voor nationale ploegen: "Structureel meekunnen met de wereldtop"

maa 29 sep
Samenleving
Justitie
Politiek

Cult Café in Beersel moet sluiten: "Nu naar Biercentrum De Lambiek kijken"

maa 29 sep
Economie
Vlaamse Rand
Politiek

LCV Real Estate en Sint-Pieters-Leeuw doen Makroplannen uit de doeken: "Heropening begin volgend jaar"

Mobiliteit

Vier gewonden na zware kettingbotsing op A12: "Geen levensgevaar"

Cultuur

Johan Verminnen begint zijn afscheidstournee in geboortedorp Wemmel: “De plek waar alles begonnen is”

vrij 5 sep

Meer nieuws uit de regio

Brussels Airport
Mobiliteit
Politiek

Nationale vakbondsactie op 14 oktober: alle vertrekkende passagiersvluchten Brussels Airport geschrapt

Jeugd
Samenleving

Zaventemse lifter vestigt wereldrecord: "Geen moment geslapen"

maa 29 sep
Economie

4.000 banen op de helling bij moederconcern Brussels Airlines

maa 29 sep
Groen
Vlaams-Brabant

Provincie en gemeente bestrijden erosie aan Tramlaan in Sterrebeek: "Constructieve samenwerking om overlast te voorkomen"

zat 27 sep
Brussels Airport
Economie
Mobiliteit

Brussels Airport rolt vanaf maandag nieuw check-in- en boardingsysteem uit

don 25 sep