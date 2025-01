Paul kan maar net ‘spookrijder’ ontwijken: “Onvoorstelbaar dat chauffeur zonder gevolgen verder mag rijden”

Paul reed met zijn bestelwagen ongeveer 40 kilometer per uur op de Weiveldlaan toen ik in de verte een Volkswagen Golf zag, klaar om af te slaan naar de Brico-markt”, doet Paul, een Engelsman die al jaren in Zaventem woont, het relaas. “Opeens dook er een FedEx-bestelwagen op maar die reed veel te snel en kon uiteindelijk niet meer tijdig remmen. De bestuurder had twee keuzes: ofwel in de achterkant van de Golf rijden, ofwel naar mijn rijstrook uitwijken. Hij koos helaas voor het laatste.”

De bestelwagen kwam daardoor recht op Paul af. “Ik gooide het stuur om richting de Brico-parking. Had ik dat niet gedaan, dat waren we frontaal op elkaar geknald. Geen idee waar de chauffeur bezig was, misschien met zijn gsm. De chauffeur beweerde achteraf zelfs nog dat hij geen andere keuze had dan uit te wijken naar mijn rijstrook. Maar mijn dashcambeelden zijn overduidelijk: hij hield gewoon niet genoeg afstand hield en reageerde te laat.”

De politie kwam op vraag van Paul ter plaatse, maar hun reactie verbaasde hem. “Het kwam neer op: ‘Jullie hebben toch een verzekering? Wat willen jullie dat wij doen?’ In Engeland zou de chauffeur waarschijnlijk strafpunten hebben gekregen of zelfs zijn rijbewijs tijdelijk kwijt zijn. Hier lijkt het alleen maar een zaak voor de verzekering. Het is onvoorstelbaar dat zo’n roekeloze chauffeur zonder gevolgen verder mag rijden.”

Maar ook het hele verzekeringsproces verliep ook moeizaam. Pauls wagen werd ‘total loss’ verklaard. “De verzekering waardeerde mijn wagen op 12.000 euro, maar de reparaties zouden 6.000 euro kosten. Gelukkig ken ik mensen in de autowereld en kan ik de wagen voor ongeveer 2.500 euro laten herstellen.” Bij de politie van Zaventem kennen ze het betreffende filmpje. “Ik kan uiteraard niet concreet op dit ongeval ingaan”, zegt woordvoerster Jana Berghman. “Het enige dat ik kan zeggen is onze ploegen hun werk hebben gedaan op dat moment en een proces-verbaal hebben opgesteld.”

Bij de politierechtbank Halle-Vilvoorde kan met enkel theoretisch reageren aangezien de zaak mogelijk nog bij hen voorkomt. “Als er een proces-verbaal is opgemaakt door de politie zal de bestuurder zeker nog ter verantwoording geroepen worden”, klinkt het. “Daarbij hoeft zelfs geen sprake van gewonden te zijn. Dat gaat over het niet kunnen stoppen voor een voorzienbare hindernis en een verboden inhaalmanoeuvre. Als hij daadwerkelijk wordt veroordeeld kan dat gaan van een boete vanaf 240 euro tot zelfs een rijverbod. Maar dat hangt uiteraard af van de concrete omstandigheden.”