Londerzeel lanceert buurtbusje: “Na hervorming van de Lijn geraken steeds minder mensen op hun bestemming”

De Buurtbus is een busje met een capaciteit van acht passagiers die de gebruikers thuis ophaalt. “We richten ons in een eerste fase op het vervoer van en naar gemeentelijke activiteiten”, zegt burgemeester Conny Moons. “Daarna kan dit worden uitgebreid. Twaalf vrijwilligers zullen met de Buurtbus rondrijden. Gebruikers die moeite hebben met in- en uitstappen, worden ook door een vrijwilliger begeleid.” Eén van die vrijwilligers is Michel Van Damme. “Ik moest geen seconde aarzelen toen ze een oproep deden om vrijwilligers te zoeken, ik wil de mensen zeker helpen. Hier is echt nood aan. Ik heb al een planning tot in juni”, vertelt Michel.

De nood aan een mindermobielencentrale in Londerzeel blijkt enorm groot te zijn. “Uit ons ouderenbehoeftenonderzoek blijkt dat 17 procent van de 60-plussers in Londerzeel moeite heeft om ergens te geraken”, zegt schepen van Welzijn Els Van Den Broeck. “Liefst 40 procent van de 60-plussers voelt zich ook niet veilig in het verkeer. De vervoersarmoede en mobiliteitsproblemen zijn door de aanpassing van dienstregeling van De Lijn ook enorm toegenomen. Tijdens de weekends blijkt bijvoorbeeld dat er voor Malderen heel wat ritten zijn weggevallen. Mensen geraken gewoonweg niet meer op hun bestemming.”

De Buurtbus zal als vervoersmiddel dienen voor kwetsbare groepen, zoals bewoners van woonzorgcentra of assistentiewoningen. Een collectieve rit kost 2 euro voor een enkele reis, er zijn ook aangepaste sociale tarieven. Christiane De Sager, die in de serviceflats Eikenhof woont in Londerzeel, is opgetogen over het initiatief. “Het komt van pas, we zijn allemaal mensen die minder mobiel zijn. Ik ben ook slechtziend, ik kan niet meer met de fiets of met de auto rijden. Met De Buurtbus kan ik terug buiten komen.”