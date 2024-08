Vlaams-Brabant vorig jaar meest verkeersveilige provincie

In heel Vlaanderen waren er vorig jaar maar tien gemeenten waar geen enkel ongeval met een zwaargewonde of dode gebeurde. Zeven daarvan bevinden zich dus in onze provincie. Het gaat om Bever, Galmaarden, Liedekerke, Linkebeek en Overijse in onze regio. En om Haacht en Kortenaken aan de andere kant van Vlaams-Brabant. Gemiddeld telt Statistiek Vlaanderen 3,8 doden of zwaargewonde slachtoffers per 10.000 inwoners. In tien gemeenten is dat dus 0. “Het maakt dat Vlaams-Brabant opnieuw de meest verkeersveilige provincie is,” klinkt het bij Statistiek Vlaanderen.