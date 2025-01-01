Week van de Mobiliteit: 'File, wie heeft daar nu tijd voor?'

We staan steeds langer in de file, blijkt uit cijfers van het Netwerk Duurzame Mobiliteit. Vorig jaar waren er 60 dagen met meer dan 200 kilometer file, da's bijna drie keer zoveel als in 2022. Filedagen bij uitstek zijn dinsdag en donderdag, al neemt het drukke verkeer ook op mandag toe. Gemiddeld verliest een Belg 40 uur per jaar in de file, pendelaars in Brussel zelfs tot 118 jaar.

Met de Week van de Mobiliteit vraagt de organisatie aandacht voor structurele oplossingen die leiden tot minder file en een betere gezondheid. Zo vraagt het Netwerk om een slimme kilometerheffing, meer investeringen in openbaar vervoer, deelmobiliteit en combimobiliteit. Ook staat een slim parkeerbeleid dat auto's uit stadscentra weert op de agenda, net zoals het afschaffen van salariswagens en een betere ruimtelijke ordening.

Activiteiten

De activiteiten tijdens de Week van de Mobiliteit zijn uiteenlopend. Er zijn debatten, fietsbelacties, applaus-momenten voor wie een ander vervoersmiddel dan de wagen gebruikt, wandelingen en fietstochten, en nog veel meer. Kers op de taart moet de Autoloze Zondag zijn. Die wordt in onze regio in Vilvoorde en Asse georganiseerd.

Komende donderdag praten we met Klaas Decorte van het Netwerk Duuzame Mobiliteit in Uitgelicht op Ring over het belang van duurzame mobiliteit.