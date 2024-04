Aangereden speedpedelec-bestuurster (59) aan verwondingen bezweken

Het ongeval gebeurde die donderdagmiddag rond 17.25 uur. De bestuurster van de speedpedelec kwam vanuit de Kerkstraat en reed tegen de flank van het voertuig dat op de Kleine Daalstraat reed. Ze werd weggekatapulteerd en kwam zwaar ten val. Het slachtoffer werd ter plaatse lang verzorgd en uiteindelijk in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. De 25-jarige bestuurster van de wagen, een vrouw uit Zaventem, was in shock. Zij legde een negatieve ademtest af.

“Uit de vaststellingen van de deskundige blijkt dat de bestuurster van de speedpedelec geen voorrang zou hebben verleend”, zegt woordvoerster Ingrid Moriau van het parket Halle-Vilvoorde. "De vrouw uit Grimbergen lag sinds het ongeval in kritieke toestand in het ziekenhuis. We hebben vernomen dat het slachtoffer jammer genoeg is overleden."