Gemeente Zaventem koopt 18de eeuwse beschermde hoeve

De gemeente Zaventem koopt een 18de eeuwse beschermde hoeve aan de Imbroekstraat. “Die willen we restaureren en een bestemming van openbaar nut geven,” zegt initiatiefnemer en schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Dewandeleer. “De hoeve is bouwkundig erfgoed, maar verkeert niet in een goede staat. Daarom willen we de hoeve samen met experten zo goed mogelijk herstellen. De hoeve is een stukje Bokrijk in Zaventem en dat moeten we koesteren.”