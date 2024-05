Buurt wil dat gemeente meer doet tegen sluikstorten: “Laat gerecht onderzoek starten”

De Oude Keulseweg wordt al jarenlang geteisterd door tientallen sluikstorten van bouwafval, afval van wegenwerken en afval afkomstig van dubieuze garages zoals motorolie en autobanden. “De gemeente en Interza slagen er echter onvoldoende in om het fenomeen te stoppen en daders te confronteren met de feiten. Er is zeer uitzonderlijk een halfslachtige poging met een zeer zichtbare, tijdelijke bewakingscamera, maar dit levert geen enkel resultaat op”, klinkt het. “De enige zwakke poging die er is, is het plaatsen van een slagboom met een codeslot, maar die code is duidelijk bekend bij aannemers en garagisten in de buurt gezien de aanwezigheid van grote hoeveelheden opgehoopt afval en de slagboom die geregeld open staat.”

Het probleem is bekend bij de gemeente Zaventem. “We zitten met de handen in het haar, want het is dweilen met de kraan open", reageert schepen van Milieu Wim Driesen. “Wat er nog ligt van autobanden na een vorig sluikstort hebben we nog niet kunnen verwijderen. De vrachtwagen kan er voorlopig niet door omdat het er te drassig is. Naast de slagboom zijn er ook betonblokken geplaatst zodat de site nog moeilijker toegankelijk is. Aannemer Viabuild en de gemeente zijn de enige die er toegang toe hebben.”

Eén dader werd ooit gepakt. Het bleek te gaan om een buitenlandse firma met postbus in Zaventem. “Dat dossier is overgemaakt aan de politie. Als het probleem blijft duren, willen we bekijken of er bijkomende maatregelen kunnen komen. Permanente camerabewaking heeft geen zin want dan moet je dat op elke veldweg gaan doen.”