Sint-Genesius-Rode teruggefloten door provincie: “Logo in strijd met taalwet”

Sinds april vorig jaar gebruikt Sint-Genesius-Rode een logo waarin zowel de Nederlandstalige als Franstalige naam van de gemeente te zien zijn. Een inwoner diende klacht in bij de provinciegouverneur en die geeft hem nu gelijk. “De bestuurstaalwet zegt dat Sint-Genesius-Rode voorrang moet geven aan het Nederlands en dat is met het logo niet het geval”, zegt provinciegouverneur Jan Spooren. “De Nederlandstalige naam lees je op het logo als Sint-Genesius-Rhode, wat verkeerd is. Het kleurverschil van de letter ‘h’ is niet voldoende.”

De gemeente gaat in beroep tegen de beslissing van de provinciegouverneur. Sint-Genesius-Rode geeft naar eigen zeggen wel voorrang aan het Nederlands door de Nederlandstalige benaming van de faciliteitengemeente bovenaan te plaatsen en in een donkerdere kleur is dan de Franstalige naam.