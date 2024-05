Odisee-studenten organiseren talentendag voor begeleid werkers

Verschillende organisaties die werken met mensen met een beperking, waaronder Zonnelied, De Okkernoot, en het Medisch Pedagogisch Centrum Sint-Franciscus namen deel aan het project van Odisee, met als doel hun leerlingen te laten kennismaken met de diverse mogelijkheden die begeleid werken te bieden heeft. "Het biedt mensen met een beperking de kans om actief deel te nemen aan de samenleving door te werken in het reguliere arbeidscircuit", zegt Odisee-docent Lieve Roef. "Met het evenement willen de studenten inspelen op de groeiende behoefte om evenementen te organiseren die de kernwaarden van begeleid werken benadrukken, met een focus op talenten, interesses, en kansen."

Er waren onder meer workshops gericht op administratieve taken, maar ook rond tuinieren en dierenverzorging. In de tuin van de campus zijn hiervoor alpaca's, honden en konijnen neergestreken, en dat was een succes. "Het was een hele leuke ervaring om samen met hen dieren te ontdekken en te verzorgen, waarbij de begeleid werkers echt openbloeiden. Zelfs degenen die aanvankelijk wat terughoudend waren, groeiden uiteindelijk naar de dieren toe", besluit studente Yona De Jonge.