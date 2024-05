Halse Mariaprocessie keert na zes jaar afwezigheid terug: “500 figuranten gevonden”

Het is intussen zes jaar geleden dat honderden figuranten de boeiende geschiedenis van Halle en de zwarte Madonna in een levendige stoet door de straten lieten trekken. Maar een vernieuwd team is al maanden druk bezig om de ommegang uit de 14de eeuw nieuw leven in te blazen. “Het wordt meteen een speciale editie, want het is 150 jaar geleden dat de zwarte Madonna, het iconische Mariabeeld in de basiliek van Halle, werd gekroond in opdracht van paus Pius IX”, zegt Sonny Vanderheyden. “We vieren dit unieke jubileum het hele jaar door in Halle, maar het hoogtepunt is tijdens het pinksterweekend.”

De finale van de processie is het tafereel van de pauselijke kroning in 1874, begeleid door twee regimenten die met de nodige salvo’s eer zullen betonen. Naast de comeback van de Mariaprocessie is het ook uitkijken naar het werk van Herman Van Dionant. De bloemenkunstenaar krijgt carte blanche om het interieur van de basiliek onder handen te nemen en met duizenden bloemen te versieren.

“Het wordt een huwelijk tussen klassiek en eigentijds”, licht Herman een tipje van de sluier. “De opdracht is veeleisender dan een gewone versiering, niet alleen door de grote hoeveelheid bloemen die we gebruiken, maar ook door de houdbaarheid. De laatste jaren zijn warme lentedagen een normaal gegeven geworden. Dat vraagt om een nauwkeurigere selectie van materialen. Om het geheel zo licht mogelijk te maken zal de dominante kleur wit zijn met kleine accenten van geel en misschien wat blauw.”