Brusselse ministers op ramkoers over beroep tegen vergunning Brussels Airport

Maron noemt de omgevingsvergunning voor Brussels Airport niet ambitieus genoeg. Zo vroeg de Brusselse regering een verbod op nachtvluchten, het aantal vliegbewegingen te beperken tot 220.000 per jaar en een nieuwe, minder luidruchtige vloot. Daarom wil Brussels minister van Leefmilieu Alain Maron beroep aantekenen, maar daar is zijn collega Gatz het niet mee eens. Nadat Maron besloot persoonlijk naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen te stappen, evoceerde Gatz het dossier. Dat betekent dat de voltallige Brusselse regering zich moet uitspreken over het dossier.

“Ik zal de Raad voor Vergunningsbetwistingen aanschrijven, want het beroep dat de collega instelt is enkel ten persoonlijke titel, niet in naam van de Brusselse regering”, zegt Gatz. “De nieuwe exploitatievergunning is veel beter dan de vorige, onder meer op het vlak van milieu en geluidsoverlast. De luchthaven is een economische motor die werk biedt aan veel laaggeschoolde Brusselaars. Ik zal dan ook niet akkoord gaan met het beroep, want het is niet in het belang van Brussel.”