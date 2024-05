Parket onderzoekt mogelijk grensoverschrijdend gedrag op sportkamp in Londerzeel

“Yes Events werd door de politie op de hoogte gebracht van een mogelijk geval van grensoverschrijdend gedrag door één van de monitoren van het sportkamp”, laat de organisatie in een mededeling weten. “Het was de eerste keer dat de monitor in kwestie een kamp van Yes Events begeleidde. Na de melding heeft Yes Events de samenwerking met de monitor onmiddellijk stopgezet. In samenspraak met de politie ging het kamp in Londerzeel de dag erna gewoon door, om de gevolgen voor de deelnemers en ouders zo beperkt mogelijk te houden.”

De ouders werden geïnformeerd voor de aanvang van die kampdag. De organisatie zorgde ook voor extra begeleiding om ouders bij te staan in geval van vragen of bedenkingen. Woordvoerder Ingrid Moriau van het Parket Halle-Vilvoorde bevestigt dat er een dossier is geopend en dat het onderzoek loopt. “Maar meer info wordt in dit dossier momenteel niet meegedeeld”, stelt de woordvoerder. Het staat nog niet vast of er effectief strafbare feiten zijn gepleegd.