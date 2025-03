Aantal e-stepongevallen blijft gelijk in Vlaams-Brabant: "Tegen de trend in"

Het stadsbestuur van Vilvoorde lanceerde in februari een sensibiliserings- en controleactie voor e-stepgebruikers. "Soms is er regelrecht roekeloos gedrag, maar mensen zijn ook zeer onwetend", klonk het toen bij Jo De Ro, burgemeester van Vilvoorde. "Wat we vooral ook gezien hebben is dat er weinig kennis is van wat nu mag. Ikzelf ook, ik was mij niet altijd bewust dat 16 jaar de grens is om met e-steps te beginnen. Niet 14, niet 12, niet 10, we zien vaak kinderen op die leeftijd al rond rijden. 25 per uur is ook de maximum snelheid."

De actie van het stadsbestuur kwam geen moment te vroeg. Verkeersinstituut VIAS stelde 95 verkeersongevallen met e-steps vast in Vlaams-Brabant. Dat is 1 procent meer dan vorig jaar. "Als je gaat kijken naar de ongevallen met elektrische steps in Vlaams-Brabant dan blijven die ongeveer gelijk ten opzichte van vorig jaar", zegt Stef Willems van Verkeersinstituut VIAS. "Dat gaat in een beetje tegen de trend in de rest van Vlaanderen. Daar zien we een stijging van bijna 10% van het aantal ongevallen met elektrische steps."