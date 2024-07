Asbest verwijderen op en onder het viaduct van Vilvoorde: “Een gigantische klus”

260.000 vierkante meter coating wordt momenteel verwijderd op en onder het viaduct van Vilvoorde. “Dat is een gigantische oppervlakte. Op alle metalen structuren wordt de coating verwijderd, die naast asbest ook chroom-6 en lood bevat. Het werk valt in niets te vergelijken met eender welke klus in ons land”, zegt Luc Dekeyser. “Bovendien moet alles onder bijzonder strenge veiligheidsvoorschriften gebeuren. Zo wordt de zone waarin asbest verwijderd wordt, volledig ingepakt en in onderdruk gezet.”

Door de onderdruk worden asbestvezels die tijdens het saneren vrijkomen gefilterd. Er zijn ook speciale toegangssluizen voor personeel, materiaal en één om het afval af te voeren. “Ook de arbeiders moeten rekening houden met de nodige veiligheidsvoorschriften. Ze dragen beschermende pakken en betreden hun werkplek via een sas. Je hebt de gecontamineerde kant van de werf, een douche en dan de propere kant. Na hun werk douchen ze eerst met hun masker aan, daarna douchen ze nog een keer zonder masker en pas dan kleden ze zich om. En dat allemaal drie keer per dag”, zegt Dekeyser.

De aannemer bouwt intussen ook verder aan de enorme hangstelling onder het viaduct van Vilvoorde. Omwille van de veiligheid moet het verkeer op de Harensesteenweg de werken onder het viaduct tot eind deze maand beurtelings passeren.