Brugmuren afgebrokkeld op aansluiting A12 met Ring: “Verkeerschaos in avondspits”

Automobilisten die vanuit Antwerpen komen en willen aansluiten op de Brusselse binnen- of buitenring, staan momenteel vast in de verbindingslus. “Een deel van de zijwand van de brug is op het wegdek terecht gekomen”, zegt woordvoerder Wouter Jeanfils van de brandweerzone Vlaams-Brabant-West. “Onze ploegen zijn ter plaatse en alles wordt opgeruimd. Wat de precieze oorzaak is, is nog niet duidelijk. Mogelijk is door waterinsijpeling de zijmuur losgekomen. Een ingenieur moet nu onderzoeken of het veilig is om onder en over de brug te rijden. Daarom is het wegdek er afgesloten.”

Dat zorgt momenteel voor heel wat files en verkeerschaos. Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer gaat het om een samenloop van omstandigheden. "Het element van de brug waar het brugdek op rust is bezet met sierstenen. Vermoedelijk zijn deze naar beneden gekomen doordat er de afgelopen dagen veel water tussen de betonnen muur van het landhoofd en de siermuur ingesijpeld is", zegt Anton De Coster. "Die insijpeling is vermoedelijk gebeurd doordat de werken die sinds twee weken aan de gang waren bovenop de brug, stilgelegd waren omwille van de slechte weersomstandigheden. In het kader van die werken werd een brugvoeg vervangen. Door het ontbreken van die voeg kon er water insijpelen in de ruimte tussen de betonnen wand en de siermuur."

Parking C van het Koning Boudewijnstadion is enkel bereikbaar via de binnenring, wat problemen kan geven voor de wedstrijd van de Rode Duivels om 20u45 in het Koning Boudewijnstadion. Momenteel is er geen sprake van gewonden. Door het incident hebben automobilisten vanuit Antwerpen geen toegang tot de Brusselse ring via de A12, net als voor zij die vanuit Brussel richting Antwerpen via Strombeek willen rijden. Het gaat volgens de laatste informatie over een stenen sierlaag die is losgekomen door waterinsijpeling. Het Vlaams Verkeerscentrum roept op om de verkeersinformatie goed op te volgen