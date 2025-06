De Werkvennootschap speelt in op motivatie van fietsers: “Schouderklopje als ze omleiding aan werven volgen”

Een omleiding voor fietsers: meestal is het een bron van frustratie. Te weinig borden, onduidelijke routes, of gewoon de drang om de kortste weg te nemen. Maar bij grote werken, zoals de bouw van twee nieuwe bruggen over de E411 in Jezus-Eik zijn ze vaak nodig. Daarom probeert de Werkvennootschap fietsers nu beter te begeleiden, door in te spelen op de motivatie van de mensen. “Het kan gaan om borden met positieve boodschappen te plaatsen of de signalisatie een bepaalde kleur mee te geven”, zegt nudgingstrateeg Soumaya Zaougi. “We tonen hen dat ze het gewenste verdrag vertonen en geven hen daar een schouderklopje voor.”

Het project is een pilootproject, gesteund door de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. De nudgingtechnieken worden tot eind deze maand getest en bijgestuurd waar nodig. “Bijvoorbeeld door ze op een andere manier of andere plek te plaatsen op de omleiding. Maar we geloven er wel in dat we met de nudgingtechnieken het menselijk gedrag kunnen veranderen”, besluit Zaougi.