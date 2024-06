Dilbeek plaatst trajectcontroles op belangrijke invalswegen

Er is gekozen om 9 trajectcontroles in te stellen op strategische locaties, verspreid over de verschillende deelgemeenten van Dilbeek.

“De gemeente Dilbeek is hierbij niet over één nacht ijs gegaan en heeft een grondige analyse gemaakt waarbij er onder andere rekening werd gehouden met ongevallencijfers, meldingen van de politie en klachten van burgers om de locaties van de camera’s te bepalen,” zegt schepen Stijn Quaghebeur.

Overzicht van de 9 trajectcontroles

· Brusselstraat, Sint-Ulriks-Kapelle

· Brusselstraat, Groot- Bijgaarden

· Robert Dansaertstraat (tussen Stationsstraat en de Elzenstraat) Dilbeek

· Jan de Trochstraat (2 locaties) Schepdaal

· Rollestraat, Sint-Anna-Pede

· Itterbeeksebaan, Dilbeek

· Doylijkstraat/Ijsbergstraat,Itterbeek

· Bodegemstraat, Sint-Martens-Bodegem

Eigen beheer

Dilbeek koopt de camera’s zelf aan en zal via de intergemeentelijke partner Haviland de overtredingen afhandelen. Dat wil zeggen dat er geen private partijen betrokken zijn en er dus ook geen potentiële boetes uitbetaald moeten worden aan private bedrijven.

“Dit is een bewuste keuze. Het systeem heeft in veel gemeenten bewezen dat het aantal overtredingen zeer snel tot een minimum zakt. Indien er opbrengsten zijn, dan kunnen ze door de gemeente geherinvesteerd worden in het nemen van verkeersveilige maatregelen zoals het veiliger maken van onze wegen”, besluit burgemeester Willy Segers.