Dodelijk ongeval op A12 in Wolvertem: tweede slachtoffer overleden

Het ongeval gebeurde rond twee uur vannacht op de A12 richting Brussel. “In het voertuig bevonden zich drie inzittenden”, zegt woordvoerster Jana Verdegem van de Federale Politie. “De bestuurder overleed ter plekke. Twee passagiers werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht nadat ze door de brandweer uit het wrak bevrijd werden.”

Het parket van Halle-Vilvoorde bevestigt intussen dat een tweede slachtoffer in het ziekenhuis is overleden. “Het gaat om een vrouw van 31 jaar. De bestuurder was een man van 25 jaar. De derde inzittende, een 28-jarige man, is intussen buiten levensgevaar", zegt parketwoordvoerster Ingrid Moriau. Bij het ongeval was één wagen betrokken. Het voertuig reed op het middenvak. Het zou zijn afgeweken naar links, om dan af te wijken naar rechts en vervolgens in botsing te komen met de vangrail en een verlichtingspaal."