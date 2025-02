Drie gewonden bij frontale botsing in Mazenzele: “Auto week plots van rijbaan af”

Het ongeval gebeurde toen een 78-jarige vrouw uit Asse die richting Opwijk reed van haar rijstrook afweek. “Daarbij botste ze frontaal op de wagen van een 32-jarige dame uit Lebbeke, wiens zoontje van een jaar ook in de wagen zat”, bevestigt Fred Scraeyen van de politiezone AMOW. “De oudere dame is overgebracht naar het ziekenhuis van Aalst, de familie kreeg slachtofferhulp via de politie. Ze wordt verder verzorgd in het ziekenhuis. De dame van 32 jaar en haar zoontje zijn overgebracht naar het ziekenhuis in Dendermonde voor verder nazicht. Niemand verkeerde gelukkig in levensgevaar.”

Het parket Halle-Vilvoorde stuurde geen verkeersdeskundige omdat de oorzaak van het ongeval duidelijk was. “De steenweg was ter hoogte van de Vossestraat een hele tijd afgesloten, er stonden files vanaf de Wijndruif in Asse”, zegt burgemeester Johan Deleu van Opwijk. Er werden uiteindelijk drie gewonden ter plaatse verzorgd, één slachtoffer moest uit bevrijd worden uit het voertuig. De steenweg werd in de loop van de namiddag vrijgegeven.