Eeksken in Opwijk tot na het weekend afgesloten: “Woning kan nu pas gestut worden”

Na het ongeval maandag werd de straat onmiddellijk afgesloten. “De getroffen woning kon immers mogelijk instorten door trillingen van het doorgaand verkeer en in het bijzonder door trillingen van zwaar vrachtverkeer”, zegt schepen van Mobiliteit William Engels. “De stabiliteitsingenieur contacteerde onmiddellijk een gespecialiseerde firma om de woning te stutten. Na lang aandringen laat de betrokken firma weten vandaag en maandag de nodige stabiliteitswerken uit te voeren.”

Daardoor blijft de straat voorlopig volledig afgesloten. Fietsers en voetgangers kunnen wel passeren langs de even kant van de straat. “Pas na de goedkeuring van de ingenieur kan één rijvak worden vrijgemaakt en zal alternerend doorgaand verkeer mogelijk zijn. Dat zal vermoedelijk vanaf maandagavond het geval zijn”, gaat Engels verder. We stelden vast dat de wegversperring al werd verplaatst, wat verboden is. De politie voorziet daarom extra patrouilles in de buurt. Wie wordt gevat, riskeert een ernstige sanctie.”