Elia sluit E40 af om hoogspanningslijn af te breken: "Nodig om elektriciteitsnet te versterken"

Netbeheerder Elia versterkt momenteel de hoogspanningslijn tussen de hoogspanningsstations van Mercator, in Kruibeke, en Bruegel, in Dilbeek. Het gaat om een deel van de ruggengraat van het elektriciteitsnet in ons land. De lijn wordt versterkt om de sterke toename aan elektrische wagens, warmtepompen en elektrificatie van de industrie op te vangen. Omdat de geleiders tussen de hoogspanningsmasten de drukke E40 kruisen, zal de autoweg tijdelijk in beide richtingen worden afgesloten iets voorbij het complex van Groot-Bijgaarden. De werken worden voorzien tijdens de nacht van 13 op 14 augustus en de nacht van 12 op 13 september, telkens tussen 22 u ’s avonds en 5u ’s ochtends.

“Tijdens de nachtwerken zullen we het verkeer op de E40 gedurende telkens twee nachten ongeveer 80 minuten stil leggen ter hoogte van Bekkerzeel, bij het verlaten van de Ring rond Brussel in de richting van Gent. We werken bewust ‘s nachts en in nauwe samenwerking met de veiligheidsdiensten om de impact voor de bestuurders zo klein mogelijk te houden. We raden mensen aan om voorbereid de weg op te gaan en de omgeving te mijden”, zegt Simon November van Elia.

Gedurende vier niet aaneensluitende blokken van 20 minuten, elke twee uur, zal er ter hoogte van de werken geen verkeer mogelijk zijn. “De bestaande geleiders worden losgemaakt, op de grond gelegd en dan over de snelweg getrokken. Om de werken voor te bereiden, is Elia gestart met de opbouw van twee nieuwe hoogspanningsmasten aan weerszijden van de snelweg waaraan later de nieuwe geleiders zullen worden bevestigd”, zegt November. “Tijdens het ophangen van de geleiders over de E40, zal een grote kraan worden geplaatst om te voorkomen dat de geleider op het verkeer valt en om ervoor te zorgen dat de draden veilig over de autoweg worden getrokken zonder het verkeer te hinderen.”