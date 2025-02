Fietsverkeer in Vlaams-Brabant stijgt met bijna zeven procent

De provincie Vlaams-Brabant heeft een netwerk van 20 fietstellers verspreid over de fietssnelwegen in de regio. In 2024 telde de provincie een gemiddelde van 1.261 fietsers per fietstelpunt per dag. Dit is een stijging van bijna zeven procent ten opzichte van 2023. De fietssnelweg tussen Mechelen en Brussel kwam als populairste route uit de bus.