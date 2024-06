Geen treinen tussen Jette, Ternat en Opwijk: "Bussen voorzien, maar mogelijk ook wachttijden"

Sinds zaterdag rijden er geen treinen meer tussen Jette en de stations Opwijk en Ternat. Spoorwegbeheerder Infrabel voert tot 7 juli werken uit. “We vernieuwen de volledige wisselconfiguratie tussen Jette en het station Brussel-Noord. Dat is een zone van 450 meter waar de wissels opnieuw geconfigureerd worden, wat betekent dat de oude wissels eruit moeten en alles opnieuw aangelegd wordt,” zegt projectleider bij Infrabel Pierre-Emmanuel Vandermotten.

De werken moeten het treinverkeer in de toekomst vlotter laten verlopen. “Want we zullen minder interventies moeten doen, waardoor het verkeer dus minder verstoord zal worden en treinen regelmatiger zullen rijden,” weet Thomas Baeken van Infrabel.

De NMBS legt vervangbussen in op de lijnen richting Ternat en Opwijk. Die stoppen ook aan de stations van Merchtem, Mollem, Dilbeek en Sint-Martens-Bodegem. Maar volgende week wordt ook de spoorwegovergang in Asse enkele dagen afgesloten. Net daar waar de bussen moeten passeren. “Daar houden we rekening mee in de dienstregeling van die bussen. Al doet een bus er natuurlijk we langer over dan een trein,” aldus woordvoerder van NMBS Bart Crols. “Daarom raden we reizigers aan om zeker tijdens de spits een bus vroeger te nemen en rekening te houden met mogelijke wachttijden.”