Het Belgisch luchtruim is deze namiddag een tijd lang gesloten voor alle vliegverkeer. Er was een technisch probleem bij luchtverkeersleider skeyes in Steenokkerzeel. Alle vliegtuigen zijn omgeleid naar buurlanden. Een paar uur lang vertrokken of landden er dus geen vliegtuigen op de luchthaven in Zaventem of de militaire basis in Melsbroek.