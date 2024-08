Grimbergen breidt zone 30 in centrum uit: "Voeren ook fietszone in”

De uitgebreide zone 30 met fietszone wordt ingevoerd tegen de start van het nieuwe schooljaar. Het eenrichtingsverkeer in Speelbroek is vanaf de tweede helft van september van toepassing. “De overlevingskans voor fietsers en voetgangers bij een aanrijding is meer dan dubbel zo groot bij een snelheidslimiet van 30 tegenover 50 km/u”, zegt schepen van Mobiliteit Philip Roosen. “Om de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in het centrum van Grimbergen te verhogen, voert het bestuur een ruimere zone 30 en een fietszone in.”

Grimbergen schenkt ook extra aandacht aan de veiligheid in schoolomgevingen. “Door in de Speelbroek eenrichtingsverkeer in te voeren, vermijden we zoveel mogelijk keerbewegingen en onoverzichtelijke manoeuvres naar links. Fietsers, speedpedelecs en bromfietsers blijven wel toegelaten in beide rijrichtingen”, zegt Roosen. “Het eenrichtingsverkeer wordt pas vanaf medio september ingevoerd. Door andere werken in het centrum willen we dit nog niet introduceren tijdens de eerste weken van het schoolverkeer.”