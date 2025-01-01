Herinrichting verkeerscomplex Londerzeel-Zuid loopt vertraging op: "Afhankelijk van juridische procedures"

Er zijn al lang plannen om het kruispunt van de A12 ter hoogte van kraanbedrijf Sarens en de Kerkstraat veiliger te maken door een op- en afrittencomplex te voorzien en lokaal verkeer af te scheiden van het verkeer op de A12, maar er lopen juridische procedures rond de heraanleg van het kruispunt.

Op vraag van Vlaams Parlementslid Kris Poelaert heeft Vlaams minister van Mobiliteit Annick De Ridder de zaak uit de doeken gedaan. "De nutswerken konden niet starten in de zomer van 2025, want er werd pas op 23 juli de vergunning bekomen, dus dat was nooit meer gelukt uiteraard", zegt De Ridder in de commissie. "Maar de werken zullen niet meteen kunnen opstarten, omdat er een verzoekschrift - zoals u correct naar voren brengt - tot vernietiging werd ingediend bij de Raad voor Vergunningsbetwisting en de komende maanden ligt de focus op het voeren van die beroepsprocedure."

Tijdens de werken zou een tijdelijke alternatieve snelweg naast de A12 worden aangelegd. Volgens het verzoekschrift zijn daar onvoldoende alternatieve locaties voor onderzocht. Ook zou het project in strijd zijn met het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. "De startdatum is natuurlijk afhankelijk van juridische procedures, zowel voor de omgevingsvergunning als voor de resterende verwervingen. Dus een nieuwe timing geven is moeilijk", zegt De Ridder. "We streven ernaar om voorbereidende werken en nutswerken volgend jaar te kunnen aanvatten, maar we weten nu dat werken voor het nieuwe complex zal afhangen van termijnen van de Raad voor Vergunningsbetwistingen en we verwachten dat dat toch een jaar kan duren."