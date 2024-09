Laswerken Viaduct Vilvoorde liggen al maand stil door vrachtwagens die rijverbod negeren: "Overwegen fysieke barrières"

Verkeer dat zwaarder is dan 3,5 ton mag tot het voorjaar van 2026 tijdens de weekends niet over het Viaduct van Vilvoorde. De Werkvennootschap laat dan gevoelige laswerken uitvoeren. Maar de voorbije weken is dat verbod genegeerd, waardoor de werken stilgelegd moesten worden en er dus alvast vertraging is opgelopen. Wekelijks controleert de politie op zwaar verkeer, waardoor alvast minder vrachtwagenchauffeurs het verbod negeren. Maar indien de politie overtredingen blijft vaststellen, overweegt de Werkvennootschap een fysieke barrière aan te brengen op het Viaduct. "De maat is vol, dus we overwegen dat inderdaad," zegt Marijn Struyf van de Werkvennootschap.