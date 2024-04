Een bizar ongeval in Peutie, deelgemeente van Vilvoorde vanmiddag. Daar is een bestuurder vannamiddag om een nog onduidelijke reden tegen de gevel van zijn eigen woning gereden, met een groot gat tot gevolg. De politie onderzoekt hoe dat kon gebeuren. Volgens de brandweer is er geen instortingsgevaar, brandweermannen proberen het gat in de woning dicht te maken. Niemand raakte gewond.