Vilvoordse Onkruid vzw wint Ultimas voor Cultureel Ondernemerschap

Gisterenavond zijn de Ultimas uitgereikt. Dat zijn de Vlaamse cultuurprijzen die worden uitgereikt in 13 categorieën voor verdiensten in de socio-culturele sector. Eén van de laureaten is Onkruid vzw uit Vilvoorde. Die organisatie is de drijvende kracht achter Horst Arts and Music en mede-oprichter van Asiat Park. Onkruid wordt geroemd in de categorie cultureel ondernemerschap.