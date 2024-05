Politie treedt meteen op tegen kanaalzwemmers: 15-jarige krijgt GAS-boete

De aanlegsteiger aan de Steenkaai in Vilvoorde is voor jongeren al langer een geliefkoosd plekje om een frisse duik in het kanaal te nemen. Dat was ook woensdag al meteen het geval bij de eerste zomers aanvoelende temperaturen. Nochtans geldt in het kanaal een zwemverbod wegens te gevaarlijk. De politie liet dan ook niet betijen. “Er kwam twee keer een melding binnen vanwege buurtbewoners ”, zegt woordvoerster Catherine Bodet van de politiezone VIMA. “De aanwezigen werden gewaarschuwd. Eén van hen, een 15-jarige jongen, kreeg bij de tweede tussenkomst uiteindelijk een GAS-boete. Hij was bij de eerste tussenkomst reeds gewaarschuwd. GAS-boetes voor minderjarigen kunnen oplopen tot maximaal 175 euro."