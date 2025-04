Motorrijder levensgevaarlijk gewond na zware aanrijding met voertuig

Het ongeval gebeurde rond 16.50 uur in Kester. Verschillende MUG-diensten, ziekenwagens, brandweer en politie kwamen meteen ter plaatse. “Twee motards reden op de Langestraat richting Kester. De eerste motard is zwaar in botsing gekomen met een voertuig dat uit de Asseveldstraat kwam en de Langestraat wilde oprijden richting Vollezele”, legt commissaris Bart Meganck van politiezone Pajottenland uit.

“De man is er ernstig aan toe. We spreken op dit moment van levensgevaar. Hij werd met spoed overgebracht naar het Erasmusziekenhuis in Anderlecht. De bestuurster van de wagen, een dertiger, werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis in Halle overgebracht.”

Volgens het parket Halle-Vilvoorde blies de vrouw ‘safe’. “Een verkeersdeskundige werd aangesteld”, zegt woordvoerster Sabine Lievens. “Hij zal duidelijkheid moeten verschaffen over de precieze omstandigheden.” De rijweg zal er waarschijnlijk nog geruime tijd afgesloten blijven.