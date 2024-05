Nieuwe fietsweg moet Wezembeek-Oppem vlot verbinden met Brussel

“De voorbije jaren bestudeerden we verschillende mogelijke trajecten voor het fietspad”, zegt woordvoerder Marijn Struyf van De Werkvennootschap. “Intussen ligt het tracé vast. Het twee kilometer lange voorkeurstraject loopt langs tramlijn 39. Zo kunnen fietsers vlot doorrijden, met weinig onderbrekingen over een veelal vlak parcours. De fietsweg doorkruist Sint-Pieters-Woluwe, Kraainem en Wezembeek-Oppem. We gaan de fietsweg verbinden met het reeds bestaande fietspad dat onder meer voorbij het nieuwe Hoppinpunt aan Tramterminus 44 komt, en met de fietssnelweg F29 Tervuren - Leuven die momenteel gerealiseerd wordt. Ook geeft het traject aansluiting op het uitgebreide fietsparcours van de Groene Wandeling rond het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.”

Het project wordt in het najaar van 2024 verder technisch uitgewerkt waarna de vergunningsaanvraag in 2025 voorbereid zal worden en de werken in hetzelfde jaar ook opgestart zullen worden. In 2026 moet de nieuwe fietsweg klaar zijn.

De aanleg van de fietsweg tussen Wezembeek-Oppem en Brussel kadert in een ruimere ambitie van de Vlaamse overheid om volop in te zetten op meer en betere fietsinfrastructuur en op die manier vlotter en sneller langs en over de Ring te fietsen. De Werkvennootschap biedt weggebruikers zo een waardig alternatief voor de auto met als doel stap voor stap het aantal auto’s op de Ring te verminderen.