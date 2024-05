Nieuwe Steenstraat verbindt Londerzeel vlotter met Kapelle-Op-den-Bos

De Steenstraat ontsluit ook Stone, het industriepark dat nog in volle ontwikkeling is, én moet mee de Londerzeelse dorpskern ontlasten. Da's één van de speerpunten van het mobiliteitsplan dat de gemeenteraad gisteren goedkeurde. “We zijn ook bezig met zoekzones voor het verkeer dat vanuit Oost-Vlaanderen naar hier komt om de A12 te nemen. We willen proberen om dat verkeer meer op de N17 te houden in de plaats van hen door ons dorp te laten rijden. Ook wordt de wegcategorisering aangepast zodat we op de juiste wegen actie kunnen ondernemen om het verkeer of de snelheid naar beneden te krijgen,” aldus schepen van Mobiliteit Dimitri Robijns.