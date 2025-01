Nog niet alle navigatiesystemen kennen de weg in Pajottegem: “Laat je pakjes afleveren in een afhaalpunt”

Navigatie-app Waze kent intussen wel de weg in Pajottegem, maar dat is niet voor alle navigatiesystemen het geval. De fusiegemeente raadt daarom aan om pakjes tijdelijk te laten leveren in een afhaalpunt. Pajottegem is in contact met Digitaal Vlaanderen om de wijzigingen zo snel mogelijk bij alle gps-systemen doorgevoerd te krijgen.