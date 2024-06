Opnieuw boerenbetoging in Brussel: politie verwacht grote verkeershinder

Morgen, dinsdag 4 juni, wordt er een grote Europese landbouwersbetoging aangekondigd in Brussel. Het merendeel van de buitenlandse en binnenlandse landbouwers rijdt Brussel al van ’s morgensvroeg 6 uur binnen via verschillende invalswegen, zoals via Grimbergen naar Parking C en het Heizelplateau. De politie verwacht grote hinder.