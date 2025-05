Rijstrook buitenring in Vilvoorde tot vanavond dicht voor herstelling brugvoeg: "Zware avondspits verwacht"

De inspectiediensten van het Agentschap Wegen en Verkeer hebben de schade aan de brugvoeg intussen kunnen opmeten en contacteerde een aannemer voor een eerste noodherstelling. "Tot 20 uur vanavond blijft de rechterrijstrook volledig afgesloten voor onmiddellijke herstellingswerken", zegt Carla Cox van het Agentschap Wegen en Verkeer. "Daarna wordt het verkeer van de linker- en middenrijstrook omgeleid over de rechterrijstrook en de pechstrook. Vervolgens wordt de middenrijstrook hersteld, zodat er continu twee rijstroken beschikbaar blijven. Als de werken vlot verlopen, kan zaterdagochtend de rijweg opnieuw vrijgegeven worden."

De brugvoeg wordt tijdelijk gestabiliseerd met een betonnen balk, een definitieve herstelling volgt later. "Een nieuw metalen voegprofiel wordt op maat besteld. Zodra dat profiel beschikbaar is, kan de aannemer dit werk inplannen en kan de brugvoeg ´s avonds en ‘s nachts definitief hersteld worden", zegt Cox. "De brug over de Medialaan heeft vier brugvoegen, twee op de buitenring en twee op de binnenring. De Werkvennootschap maakt er dit jaar nog werk van om de vier brugvoegen te vervangen."

Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om de Ring rond Brussel te vermijden. "Wie richting Gent moet, rijdt best om via Antwerpen. Het Vlaams Verkeerscentrum meldt dat het op dit middaguur ruim een halfuur aanschuiven is op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. We verwachten dan ook een zware avondspits", besluit Cox.