Sint-Pieters-Leeuw meet snelheid op 110 locaties: “Locaties mee bepaald door inwoners”

Dit najaar meet de gemeente Sint-Pieters-Leeuw op maar liefst 110 punten de snelheid in haar straten. Die snelheidsmetingen moeten duidelijk maken waar te snel wordt gereden, hoeveel verkeer er passeert, hoe vaak vrachtwagens, personenwagens of fietsers de baan gebruiken en op welke tijdstippen dat allemaal gebeurt. De geselecteerde meetpunten zijn het resultaat van een brede bevraging bij de inwoners: 345 inwoners dienden een suggestie voor een locatie in.

“We zijn blij met de grote respons. Het toont aan dat inwoners echt begaan zijn met verkeersveiligheid”, zegt schepen van Mobiliteit Bart Keymolen. “Deze snelheidsmetingen zijn dan ook een belangrijke stap: ze geven ons objectieve data over waar er effectief te snel wordt gereden, zodat we gericht kunnen werken aan oplossingen en sensibilisering. Denk aan het invoeren van trajectcontroles, rijbaankussens en andere infrastructurele ingrepen. Door op de juiste plaatsen tellingen te doen, kunnen we in de toekomst gerichter te werk gaan en de juiste maatregelen treffen.”

In het voorjaar van 2026 volgt een tweede meetfase voor de overige 17 meetpunten in de straten rond de Bergensesteenweg, Brabantsebaan en Vagevuurstraat. Door de huidige wegenwerken rond deze straten zou een meting daar nu een vertekend beeld geven. In 2026 zullen de resultaten naast mogelijke oplossingen gelegd worden zodat vanaf 2027 de plannen waar nodig kunnen uitgevoerd worden.