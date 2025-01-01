Sint-Pieters-Leeuw meet snelheid op 110 locaties: “Locaties mee bepaald door inwoners”

Volgende week start de gemeente Sint-Pieters-Leeuw met snelheidsmetingen op 110 locaties verspreid over het hele grondgebied. De metingen moeten in kaart brengen waar er vaak te snel wordt gereden en waar heel wat sluipverkeer is.

Dit najaar meet de gemeente Sint-Pieters-Leeuw op maar liefst 110 punten de snelheid in haar straten. Die snelheidsmetingen moeten duidelijk maken waar te snel wordt gereden, hoeveel verkeer er passeert, hoe vaak vrachtwagens, personenwagens of fietsers de baan gebruiken en op welke tijdstippen dat allemaal gebeurt. De geselecteerde meetpunten zijn het resultaat van een brede bevraging bij de inwoners: 345 inwoners dienden een suggestie voor een locatie in.

“We zijn blij met de grote respons. Het toont aan dat inwoners echt begaan zijn met verkeersveiligheid”, zegt schepen van Mobiliteit Bart Keymolen. “Deze snelheidsmetingen zijn dan ook een belangrijke stap: ze geven ons objectieve data over waar er effectief te snel wordt gereden, zodat we gericht kunnen werken aan oplossingen en sensibilisering. Denk aan het invoeren van trajectcontroles, rijbaankussens en andere infrastructurele ingrepen. Door op de juiste plaatsen tellingen te doen, kunnen we in de toekomst gerichter te werk gaan en de juiste maatregelen treffen.”

In het voorjaar van 2026 volgt een tweede meetfase voor de overige 17 meetpunten in de straten rond de Bergensesteenweg, Brabantsebaan en Vagevuurstraat. Door de huidige wegenwerken rond deze straten zou een meting daar nu een vertekend beeld geven. In 2026 zullen de resultaten naast mogelijke oplossingen gelegd worden zodat vanaf 2027 de plannen waar nodig kunnen uitgevoerd worden.

Meest bekeken

Klaartje Joostens van zorggroep emeis bij residentie Kesterberg
Wonen

Residentie Kesterberg sluit definitief: "Bewoners helpen om nieuwe thuis te vinden"

U16 Bavi Vilvoorde schittert op eigen Europees tornooi: “Prima leerschool”
Sport

U16 Bavi Vilvoorde schittert op eigen Europees tornooi: “Prima leerschool”

Kevin Graf
Samenleving

Kevin Graf, voormalig winnaar Junior Kok kookwedstrijd Ring, door Gault&Millau uitgeroepen tot Jonge Chef

Thijs Boon maakt kans op internationale FEI-award als belofte van het jaar in eventing
Sport

Thijs Boon maakt kans op internationale FEI-award als belofte van het jaar in eventing: “Ik droom van de Olympische Spelen”

Cultuur

Omnia Cantica en Helicante vieren jubilea samen

zon 2 nov

Meer nieuws uit de regio

Eerste steenlegging don boscoschool Sint-Pieters-Leeuw met burgemeester Jan Desmeth en Vlaams minister van de Vlaamse Rand Ben Weyts
Onderwijs
Vlaamse Rand

600.000 euro uit Randfonds naar nieuw schoolgebouw voor Don Bosco Sint-Pieters-Leeuw

E-steps die in beslag genomen zijn door de politiezone Zennevallei
Samenleving
Mobiliteit

Focus op handhaving e-steps zone Zennevallei levert resulstaat

don 30 okt
Villa Basta krijgt erkenning en meer budget van minister Depraetere
Jeugd

Villa Basta krijgt meer budget van minister Depraetere: “Meer kwetsbare jongeren bereiken”

zon 26 okt
Groen

Natuurpark Ruysbroeckveld in Sint-Pieters-Leeuw krijgt verder vorm: “Meerwaarde voor de gemeente”

vrij 24 okt
Eva Demesmaeker, Jo Vander Meylen, Stijn Quaghebeur, Jan Desmeth
UPDATE
Samenleving

Burgemeesters willen fusie van politiezones Zennevallei en Dilbeek

don 23 okt