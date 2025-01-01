U16 Bavi Vilvoorde schittert op eigen Europees tornooi: “Prima leerschool”

Basketbalclub Bavi Vilvoorde organiseerde de afgelopen 4 dagen een Europees tornooi voor U16-ploegen. Het ging om een poulefase van de European Youth Baskeball League. Clubs uit negen landen namen deel. Het U16-team van Bavi deed het schitterend, de jonkies wonnen al hun wedstrijden.

De wedstrijd waar iedereen naar uitkeek vond zaterdagavond plaats. De U16 van Bavi nam het daarin op tegen Zeus Firenze uit Italië. Bavi toonde zich oppermachtig en won met 97-68. Een fenomenale Zagdoud scoorde maar liefst 41 punten.

“Tornooi als leerschool”

Het was de eerste keer dat BAVI Vilvoorde een Europees jeugdtornooi organiseerde. Voor de jongeren van de club was het de ideale leerschool. "In België heb je een typerende manier van spelen, als je naar andere landen gaat, heb je andere accenten en een ander soort basketbal. Dat ervaren is voor de ontwikkeling van een jonge speler bijzonder waardevol”, zegt Pieter Pas, jeugdcoördinator en coach van het de eerste ploeg.

"Het is fantastisch om dit tornooi te organiseren. Dat kunnen we niet alleen. We hebben veel mensen nodig: vrijwilligers, ouders, spelers... Ik ben daar heel dankbaar voor”, aldus Pas.

