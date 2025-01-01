Focus op handhaving e-steps zone Zennevallei levert resulstaat

De voorbije maanden zette de politiezone Zennevallei extra in op toezicht van en gerichte controles op elektrische steps. Eerder stelde de politie een duidelijke toename van roekeloos rijgedrag met de voertuigen vast. Sensibiliseren en het bewustzijn rond de gevaren van e-steps vergroten was nodig, klinkt het.

Intussen stelde de politie tal van overtredingen vast, zoals rijden op het voetpad, een snelheid hoger dan 25 km/uur, het vervoeren van passagiers op een step en het besturen van een step door jongeren jonger dan 16 jaar. Van de 66 toestellen die in beslag zijn genomen, zijn er intussen 35 vernietigd. Over het lot van de andere steps moeten het parket en de rechtbank nog een beslissing nemen.