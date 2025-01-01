E-steps die in beslag genomen zijn door de politiezone Zennevallei

Focus op handhaving e-steps zone Zennevallei levert resulstaat

In de politiezone Zennevallei, dat de gemeenten Sint-Pieters-Leeuw, Beersel en Halle omvat, leidt de verhoogde aandacht voor elektrische steps tot zichtbare resultaten. Dat stelt de politiezone in een persbericht. Tijdens gerichte acties en dagelijkse patrouilles stelden agenten al tientallen overtredingen vast. 65 steps werden in beslag genomen.

De voorbije maanden zette de politiezone Zennevallei extra in op toezicht van en gerichte controles op elektrische steps. Eerder stelde de politie een duidelijke toename van roekeloos rijgedrag met de voertuigen vast. Sensibiliseren en het bewustzijn rond de gevaren van e-steps vergroten was nodig, klinkt het.

Intussen stelde de politie tal van overtredingen vast, zoals rijden op het voetpad, een snelheid hoger dan 25 km/uur, het vervoeren van passagiers op een step en het besturen van een step door jongeren jonger dan 16 jaar. Van de 66 toestellen die in beslag zijn genomen, zijn er intussen 35 vernietigd. Over het lot van de andere steps moeten het parket en de rechtbank nog een beslissing nemen.

