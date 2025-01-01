600.000 euro uit Randfonds naar nieuw schoolgebouw voor Don Bosco Sint-Pieters-Leeuw

Basisschool Don Bosco telt 6 kleuterklassen en 12 klassen in het lager onderwijs. In het totaal lopen er zo’n 385 leerlingen school. In 2016 raakten de leslokalen van de lagere school volledig onbruikbaar door een hevige modderstroom. Voor de leerlingen werd tijdelijk onderdak gevonden in het kloostergebouw van woonzorgcentrum Sint-Antonius en in het gebouw van de kleuters. Toen het WZC in 2024 wou uitbreiden, verhuisden 240 leerlingen naar 12 containerklassen, ook dankzij steun van het Vlaamse Randfonds. Een langetermijnoplossing was er nog niet.

Minister van Vlaamse Rand Ben Weyts maakt nu bijna 600.000 euro vrij uit het Randfonds voor het nieuwe gebouw van de lagere school Don Bosco in Sint-Pieters-Leeuw. De werf daarvoor is pas opgestart. Er komt een modern schoolgebouw met 12 ruime klassen op de oude kloostersite waar Don Bosco gevestigd is. Zo stijgt de capaciteit van de lagere school van 240 naar 264 leerlingen. Er komt ook een nieuwe polyvalente zaal, een administratief centrum, een speelplaats, een fietsenstalling en verschillende groenzones. De polyvalente zaal zal ook ter beschikking staan van lokale organisaties. Het Vlaams Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) draagt ook 2,6 miljoen euro bij aan het project. De school voorziet zelf 600.000 euro aan eigen middelen. De vergunning is volledig rond, waardoor de werken nu definitief kunnen starten.

Motor van Nederlandstalig karakter

“Dit is een uitzonderlijke investering vanuit het Vlaamse Randfonds, maar Don Bosco heeft dan ook uitzonderlijke pech gehad met die vreselijke modderstroom”, zegt minister van Vlaamse Rand Ben Weyts. “Scholen zoals Don Bosco zijn belangrijke motoren van het Nederlandstalig karakter van onze Vlaamse Rand. In onze streek zijn er bijzonder veel leerlingen met een andere thuistaal en het is op school dat ze Nederlands leren. Als zo een school dan getroffen wordt door een noodsituatie, dan moeten we hen ook uit de nood helpen”. Burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw is blij met de investering. “Een moderne en geschikte basisschool is in eerste instantie een plaats waar kinderen kennis kunnen verwerven”, zegt burgemeester Jan Desmeth. “Voor anderstaligen is het een motor van integratie en het aanleren van het Nederlands, naast de inspanningen van ouders om hun kinderen ook buiten schooltijd in contact te brengen met onze taal. We zijn heel blij dat deze vrije basisschool een ferme duw in de rug krijgt via het Vlaamse Randfonds, zeker na de tegenslagen, die ze enkele jaren geleden te verwerken kregen”.