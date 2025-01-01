Villa Basta krijgt erkenning en meer budget van minister Depraetere

Villa Basta krijgt meer budget van minister Depraetere: “Meer kwetsbare jongeren bereiken”

Villa Basta heeft van Minister van Jeugd Melissa Depraetere groen licht gekregen voor een groter werkingsbudget. De komende vijf jaar krijgt de jeugdwerkorganisatie, actief vanuit vestigingen in onder meer Halle en Sint-Pieters-Leeuw, meer middelen om haar werking uit te bouwen. Een deel van het verhoogde budget zal gaan naar maatschappelijk kwetsbare jongeren.

Eind 2024 werd bij Villa Basta hard gewerkt aan het begrotingsdossier voor de werkingsperiode 2026-2031. Die inzet ziet het jongerenatelier, na 25 jaar een referentie in Vlaanderen op het vlak van creatief jeugdwerk, beloond met een positief advies van de administratie, de jury en het kabinet van minister Depraetere.

“We zijn heel fier dat onze ambities voor de Brusselse rand zo goed ontvangen zijn”, stelt Kris Claes, voorzitter van de Raad van Bestuur van Villa Basta. “Meer dan ooit, met het snoeien in kunst- en vrije expressievakken in het onderwijs, is er nood aan een breed aanbod voor creatieve talentontwikkeling. Deze erkenning en middelen geven ons de ademruimte om onze werking duurzaam verder te zetten en nieuwe generaties jongeren te inspireren en te versterken in hun artistieke en persoonlijke groei.”

"Meer kwetsbare jongeren bereiken"

Met een breed aanbod van muziek, theater, media, dans en beeldende kunsten, begeleidt Villa Basta jongeren in hun eerste stappen als makers. Jaarlijks bereikt het met tal van ateliers, projecten en trajecten honderden jonge creatievelingen. De komende jaren wil de organisatie verder inzetten op verbreding, participatie en het bereiken van maatschappelijk kwetsbare jongeren via nieuwe concepten en projecten.

“Hun leefwereld is constant in beweging, daarom moeten wij kunnen voorzien in een even flexibel aanbod”, zegt Laura Vanderhaegen, coördinator voor Villa Basta in Brussel en de Brusselse rand. “We kijken ook specifiek naar nieuwe formats voor de moeilijkste doelgroep, de vijftien- tot dertigjarigen, om ook voor hen een fijne plek te zijn. Meer dan ooit willen we kinderen en jongeren in heel Vlaanderen en Brussel de kans geven hun creatieve talenten te ontdekken, ontwikkelen en tonen.”

Meest bekeken

95% van ondernemersruimte in Asiat Park Vilvoorde na drie jaar ingevuld
Economie

95% van ondernemersruimte in Asiat Park Vilvoorde na drie jaar ingevuld: “Aanpak werpt vruchten af”

Verenigingen in Ternat slaan handen in elkaar voor totaalspektakel De Vergeten Farao
Cultuur

Verenigingen in Ternat slaan handen in elkaar voor totaalspektakel De Vergeten Farao: “Het wordt uniek”

zat 25 okt
Politiek
Onderwijs

Opwijk wil MOZA-IK overdragen aan het gemeenschapsonderwijs GO!

vrij 24 okt
Aerobicsvereniging RheAxion uit Steenokkerzeel pakt twee gouden medailles op WK sport aerobics
Sport

Aerobicsvereniging RheAxion uit Steenokkerzeel pakt twee gouden medailles op WK sport aerobics: “Liefde voor de sport is beloond”

Politiezone AMOW lanceert campagne ‘Donkere Dagen’
Samenleving

Politiezone AMOW lanceert campagne ‘Donkere Dagen’: “Winteruur geef inbrekers meer kansen”

Meer nieuws uit de regio

Groen

Natuurpark Ruysbroeckveld in Sint-Pieters-Leeuw krijgt verder vorm: “Meerwaarde voor de gemeente”

vrij 24 okt
Eva Demesmaeker, Jo Vander Meylen, Stijn Quaghebeur, Jan Desmeth
UPDATE
Samenleving

Burgemeesters willen fusie van politiezones Zennevallei en Dilbeek

Het Colomapark
Groen

Storm Benjamin in de regio: Colomapark en Provinciedomein Huizingen gesloten

Cultuur
Samenleving

ZENDER maakt documentaire over Sint-Veroonmars: "Rijke geschiedenis en betekenis van deze traditie"

maa 20 okt
Justitie

Leeuwse broers die verdacht worden van fraude met rijexamens blijven maand langer in de cel

vrij 17 okt