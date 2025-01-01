Villa Basta krijgt meer budget van minister Depraetere: “Meer kwetsbare jongeren bereiken”

Eind 2024 werd bij Villa Basta hard gewerkt aan het begrotingsdossier voor de werkingsperiode 2026-2031. Die inzet ziet het jongerenatelier, na 25 jaar een referentie in Vlaanderen op het vlak van creatief jeugdwerk, beloond met een positief advies van de administratie, de jury en het kabinet van minister Depraetere.

“We zijn heel fier dat onze ambities voor de Brusselse rand zo goed ontvangen zijn”, stelt Kris Claes, voorzitter van de Raad van Bestuur van Villa Basta. “Meer dan ooit, met het snoeien in kunst- en vrije expressievakken in het onderwijs, is er nood aan een breed aanbod voor creatieve talentontwikkeling. Deze erkenning en middelen geven ons de ademruimte om onze werking duurzaam verder te zetten en nieuwe generaties jongeren te inspireren en te versterken in hun artistieke en persoonlijke groei.”

"Meer kwetsbare jongeren bereiken"

Met een breed aanbod van muziek, theater, media, dans en beeldende kunsten, begeleidt Villa Basta jongeren in hun eerste stappen als makers. Jaarlijks bereikt het met tal van ateliers, projecten en trajecten honderden jonge creatievelingen. De komende jaren wil de organisatie verder inzetten op verbreding, participatie en het bereiken van maatschappelijk kwetsbare jongeren via nieuwe concepten en projecten.

“Hun leefwereld is constant in beweging, daarom moeten wij kunnen voorzien in een even flexibel aanbod”, zegt Laura Vanderhaegen, coördinator voor Villa Basta in Brussel en de Brusselse rand. “We kijken ook specifiek naar nieuwe formats voor de moeilijkste doelgroep, de vijftien- tot dertigjarigen, om ook voor hen een fijne plek te zijn. Meer dan ooit willen we kinderen en jongeren in heel Vlaanderen en Brussel de kans geven hun creatieve talenten te ontdekken, ontwikkelen en tonen.”