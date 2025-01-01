Natuurpark Ruysbroeckveld in Sint-Pieters-Leeuw krijgt verder vorm: “Meerwaarde voor de gemeente”

Het Ruysbroeckveld is zo'n 6 hectare groot en moet een nieuwe ontmoetingsplek voor de buurt zijn. Het terrein krijgt daarom ook een natuurlijke invulling met bomen, struiken en graslanden en waterpartijen. “Het is bijzonder fijn om te zien hoe dit project, dat al enkele jaren in voorbereiding is, nu echt vorm zal krijgen. Ruysbroeckveld wordt zeker een meerwaarde voor onze gemeente, zegt Bart Keymolen, schepen van Openbare Ruimte en Groen.

Sinds de gemeente Sint-Pieters-Leeuw kocht, zijn er ook al enkele boomplantacties geweest. “Met de start van de werken zetten we een grote stap richting een toegankelijk natuurpark voor alle inwoners. Het wordt de ideale plek wordt om te wandelen, te sporten en te genieten van de natuur”, besluit schepen van Omgeving Jeroen Tiebout.