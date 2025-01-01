Natuurpark Ruysbroeckveld in Sint-Pieters-Leeuw krijgt verder vorm: “Meerwaarde voor de gemeente”

Er is groen licht voor de werken in natuurpark Ruysbroeckveld, tussen de woonwijk Wilderveld en de industriezone rond Brouwerij Lindemans in Sint-Pieters-Leeuw. Op de planning staan de aanleg van wandelpaden, een Finse piste en een waterdoorlatende parking.

Het Ruysbroeckveld is zo'n 6 hectare groot en moet een nieuwe ontmoetingsplek voor de buurt zijn. Het terrein krijgt daarom ook een natuurlijke invulling met bomen, struiken en graslanden en waterpartijen. “Het is bijzonder fijn om te zien hoe dit project, dat al enkele jaren in voorbereiding is, nu echt vorm zal krijgen. Ruysbroeckveld wordt zeker een meerwaarde voor onze gemeente, zegt Bart Keymolen, schepen van Openbare Ruimte en Groen.

Sinds de gemeente Sint-Pieters-Leeuw kocht, zijn er ook al enkele boomplantacties geweest. “Met de start van de werken zetten we een grote stap richting een toegankelijk natuurpark voor alle inwoners. Het wordt de ideale plek wordt om te wandelen, te sporten en te genieten van de natuur”, besluit schepen van Omgeving Jeroen Tiebout.

Meest bekeken

Anne Teresa De Keermaeker krijgt de Praemium Imperiale
Cultuur

Choreografe Anne Teresa De Keersmaeker ontvangt in Tokio 'Nobelprijs voor de Podiumkunsten'

don 23 okt
Speelplaats basisschool De Bij in Liedekerke
Groen
Samenleving

Aantal scholen dicht en al 150-tal brandweerinterventies door doortocht storm Benjamin

don 23 okt
Economie
Samenleving

Quyet uit Merchtem is Beloftevolle KMO van het Jaar in Vlaams-Brabant: “Mentale rust in een digitale wereld”

Kampenhout wil nieuw zwembad nog altijd met buurgemeenten realiseren
Politiek
Mobiliteit
Sport

Haacht gaat in cassatie tegen herontwikkeling veilingsite Kampenhout-Sas: "Hun bezwaren zijn al stuk voor stuk weerlegd"

Economie

Ontslagen bij DPD Vilvoorde: "Toekomstige ontslagrondes niet uitgesloten"

woe 22 okt

Meer nieuws uit de regio

Eva Demesmaeker, Jo Vander Meylen, Stijn Quaghebeur, Jan Desmeth
UPDATE
Samenleving

Burgemeesters willen fusie van politiezones Zennevallei en Dilbeek

don 23 okt
Het Colomapark
Groen

Storm Benjamin in de regio: Colomapark en Provinciedomein Huizingen gesloten

woe 22 okt
Justitie

Leeuwse broers die verdacht worden van fraude met rijexamens blijven maand langer in de cel

vrij 17 okt
Mobiliteit
Justitie

Gezin uit Sint-Pieters-Leeuw pleegt grootschalige fraude bij rijexamens: "Honderdduizenden euro's verdiend"

din 14 okt
Wonen
Samenleving

Woonpunt Zennevallei versterkt huurders via woordenboekje Nederlands: “Essentieel om hier te wonen”

vrij 10 okt