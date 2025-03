Superflitspaal 'Dikke Bertha' verdwijnt uit Halse straatbeeld: “Effect was maar tijdelijk”

Na twee jaar verdwijnt de ‘superflitspaal’ uit het Halse straatbeeld. De verplaatsbare LiDAR werd in Halle sinds april 2023 ingezet om snelheidsovertredingen aan te pakken. Maar uit cijfers blijkt volgens het stadsbestuur dat het effect op de verkeersveiligheid eerder tijdelijk was. Zodra ‘Dikke Bertha’ naar een andere straat verhuisde, hielden bestuurders zich vaak niet meer zo strikt aan de snelheidsbeperking. “Het effect blijkt niet zo duurzaam te zijn”, legt burgemeester Eva Demesmaeker uit. “We zoeken daarom naar maatregelen die op een meer blijvende manier voor meer veiligheid zorgen in onze stad. En door in te zetten op onaangekondigde flitscontroles door de politie blijven bestuurders altijd en overal alert.”

Het stadsbestuur bekijkt ook de invoer van trajectcontroles, omwille van het duurzame effect op de verkeersveiligheid. “Bovendien wordt de snelheid in dit geval ook over een langere afstand gecontroleerd”, voegt de burgemeester toe. “We bekijken dan ook de mogelijkheden om trajectcontroles in de toekomst toe te passen in onze stad.”De superflitspaal zal wel nog tot en met 3 april op verschillende locaties in Halle opgesteld staan. Dan loopt de overeenkomst met de leverancier af.