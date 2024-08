Tot half september gratis parkeren op nieuwe randparking aan Suikerkaai

Op de nieuwe parking aan de Suikerkaai kunnen 157 voertuigen parkeren. Acht plaatsen zijn voorbehouden voor personen met een handicap, acht andere plaatsen zijn bedoeld voor het opladen van elektrische wagens. Er zijn ook plekken voor kampeerwagens.

De aanleg van de parking gebeurde zo duurzaam mogelijk. Regenwater dringt er meteen in de grond via grasbetontegels. Die geven de parking een groener uitzicht. De stad plant in het najaar ook bomen en struiken aan.

““De parking is ideaal voor wie met de wagen naar het centrum komt om te shoppen, te genieten van de Halse horeca of gewoon een dagje de stad wil ontdekken”, zegt schepen van Lokale Economie Johan Servé. “In 2025 leggen we ook nog een voetgangersbrug aan over de Zenne. Daardoor wordt de wandelafstand naar het centrum nog veel kleiner.

Shopping Shuttle

Maar bezoekers kunnen vanop de parking aan de Suikerkaai ook overstappen op de Shopping Shuttle. Die gratis busjes rijden om de zeven minuten van donderdag tot zaterdag en brengen mensen van de randparkings naar het centrum van de stad.